Akaryakıtta güncel tarife belli oldu! 18 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL?
Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki belirleyiciliğini sürdürüyor.
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Sürücüler ve araç sahipleri, 18 Ağustos Salı günü itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt satış tarifelerini yakından takip ediyor.
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
18 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre satış rakamları şu şekildedir:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 71.43 TL
Motorin: 79.68 TL
LPG: 33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 71.27 TL
Motorin: 79.53 TL
LPG: 33.19 TL
Ankara:
Benzin: 72.40 TL
Motorin: 80.80 TL
LPG: 33.89 TL
İzmir:
Benzin: 72.69 TL
Motorin: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL
Serbest piyasa koşulları, dağıtım şirketi marjları ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak pompa satış rakamları bayiler ve ilçeler arasında küçük çaplı farklılıklar gösterebilmektedir.