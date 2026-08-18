Akaryakıtta güncel tarife belli oldu! 18 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL?

Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki belirleyiciliğini sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta güncel tarife belli oldu! 18 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 1

 Sürücüler ve araç sahipleri, 18 Ağustos Salı günü itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt satış tarifelerini yakından takip ediyor.

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Akaryakıtta güncel tarife belli oldu! 18 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 2

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

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Akaryakıtta güncel tarife belli oldu! 18 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 3

18 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre satış rakamları şu şekildedir:

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Akaryakıtta güncel tarife belli oldu! 18 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 71.43 TL
Motorin: 79.68 TL
LPG: 33.79 TL

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Akaryakıtta güncel tarife belli oldu! 18 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 71.27 TL
Motorin: 79.53 TL
LPG: 33.19 TL

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Akaryakıtta güncel tarife belli oldu! 18 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 6

Ankara:

Benzin: 72.40 TL
Motorin: 80.80 TL
LPG: 33.89 TL

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Akaryakıtta güncel tarife belli oldu! 18 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 7

İzmir:

Benzin: 72.69 TL
Motorin: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL

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Akaryakıtta güncel tarife belli oldu! 18 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 8

Serbest piyasa koşulları, dağıtım şirketi marjları ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak pompa satış rakamları bayiler ve ilçeler arasında küçük çaplı farklılıklar gösterebilmektedir.

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