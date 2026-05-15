Akaryakıtta hafta sonu öncesi son durum! 15 Mayıs benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

BRENT PETROL VE DÖVİZ BASKISI SÜRÜYOR

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde en büyük etken olan Brent petrol ve döviz kuru, iç piyasadaki rafineri çıkış fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dün gece yarısı benzine yansıyan 1,07 TL'lik zammın ardından, haftanın son işlem gününde motorin ve LPG gruplarında yeni bir fiyat değişikliği gitmedi. Ancak küresel piyasalardaki oynaklık nedeniyle sürücüler yeni bir zam veya indirim dalgasına karşı tedbirli yaklaşmayı sürdürüyor.