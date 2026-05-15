Akaryakıtta hafta sonu öncesi son durum! 15 Mayıs benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt pompalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
K Vergi düzenlemeleri ve ÖTV artışlarının gölgesinde araç sahipleri her sabah tabelalardaki değişimleri yakından takip ederken, 15 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla üç büyük ildeki güncel fiyatlar netleşti.
BRENT PETROL VE DÖVİZ BASKISI SÜRÜYOR
Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde en büyük etken olan Brent petrol ve döviz kuru, iç piyasadaki rafineri çıkış fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dün gece yarısı benzine yansıyan 1,07 TL'lik zammın ardından, haftanın son işlem gününde motorin ve LPG gruplarında yeni bir fiyat değişikliği gitmedi. Ancak küresel piyasalardaki oynaklık nedeniyle sürücüler yeni bir zam veya indirim dalgasına karşı tedbirli yaklaşmayı sürdürüyor.
15 MAYIS AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 64.95 TL
Motorin: 67.39 TL
LPG: 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 64.80 TL
Motorin: 67.23 TL
LPG: 33.29 TL
Ankara
Benzin: 65.91 TL
Motorin: 68.49 TL
LPG: 33.87 TL
İzmir
Benzin: 66.19 TL
Motorin: 68.77 TL
LPG: 33.69 TL