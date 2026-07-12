Akaryakıtta hafta sonu tabelası değişti! 12 Temmuz 2026 benzin ve motorin fiyatları

Sürücüler internet arama motorlarında "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG otogaz ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 12 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt satış fiyatları...