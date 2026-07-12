Akaryakıtta hafta sonu tabelası değişti! 12 Temmuz 2026 benzin ve motorin fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve yurt içindeki ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen pompa fiyatlarında, haftanın son gününde de hareketlilik sürüyor.
Sürücüler internet arama motorlarında "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG otogaz ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 12 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt satış fiyatları...
BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İl ve ilçelere göre nakliye maliyetlerinden kaynaklı ufak değişiklikler gösteren serbest piyasadaki güncel pompa fiyatları şu şekilde yansıdı:
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin Satış Fiyatı: 62,90 TL/litre
Motorin Satış Fiyatı: 69,88 TL/litre
LPG (Otogaz) Fiyatı: 31,19 TL/litre
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin Satış Fiyatı: 62,75 TL/litre
Motorin Satış Fiyatı: 69,73 TL/litre
LPG (Otogaz) Fiyatı: 30,59 TL/litre
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin Satış Fiyatı: 63,86 TL/litre
Motorin Satış Fiyatı: 70,99 TL/litre
LPG (Otogaz) Fiyatı: 31,19 TL/litre
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin Satış Fiyatı: 64,14 TL/litre
Motorin Satış Fiyatı: 71,26 TL/litre
LPG (Otogaz) Fiyatı: 30,99 TL/litre
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?
Akaryakıt istasyonlarında gördüğümüz fiyatlar; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının seyri, Brent petrolün varil fiyatı, döviz kurundaki yukarı yönlü grafikler, rafineri çıkış maliyetleri ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları/azalışları hesaplanarak belirleniyor.
Sektör temsilcileri ve ekonomi analistleri, küresel enerji piyasalarında yaşanacak jeopolitik gelişmelerin ve iç piyasadaki dolar/TL dengesinin önümüzdeki günlerde de pompa üzerinde yeni hareketlilikler yaratabileceğini, sürücülerin tabelaları yakından izlemesi gerektiğini ifade ediyor.