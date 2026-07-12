Akaryakıtta hafta sonu tabelası değişti! 12 Temmuz 2026 benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve yurt içindeki ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen pompa fiyatlarında, haftanın son gününde de hareketlilik sürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta hafta sonu tabelası değişti! 12 Temmuz 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 1

 Sürücüler internet arama motorlarında "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG otogaz ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 12 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt satış fiyatları...

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Akaryakıtta hafta sonu tabelası değişti! 12 Temmuz 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 2

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İl ve ilçelere göre nakliye maliyetlerinden kaynaklı ufak değişiklikler gösteren serbest piyasadaki güncel pompa fiyatları şu şekilde yansıdı:

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Akaryakıtta hafta sonu tabelası değişti! 12 Temmuz 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 3

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin Satış Fiyatı: 62,90 TL/litre
Motorin Satış Fiyatı: 69,88 TL/litre
LPG (Otogaz) Fiyatı: 31,19 TL/litre

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Akaryakıtta hafta sonu tabelası değişti! 12 Temmuz 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 4

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin Satış Fiyatı: 62,75 TL/litre
Motorin Satış Fiyatı: 69,73 TL/litre
LPG (Otogaz) Fiyatı: 30,59 TL/litre

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Akaryakıtta hafta sonu tabelası değişti! 12 Temmuz 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 5

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin Satış Fiyatı: 63,86 TL/litre
Motorin Satış Fiyatı: 70,99 TL/litre
LPG (Otogaz) Fiyatı: 31,19 TL/litre

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Akaryakıtta hafta sonu tabelası değişti! 12 Temmuz 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 6

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin Satış Fiyatı: 64,14 TL/litre
Motorin Satış Fiyatı: 71,26 TL/litre
LPG (Otogaz) Fiyatı: 30,99 TL/litre

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Akaryakıtta hafta sonu tabelası değişti! 12 Temmuz 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 7

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt istasyonlarında gördüğümüz fiyatlar; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının seyri, Brent petrolün varil fiyatı, döviz kurundaki yukarı yönlü grafikler, rafineri çıkış maliyetleri ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları/azalışları hesaplanarak belirleniyor.

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Akaryakıtta hafta sonu tabelası değişti! 12 Temmuz 2026 benzin ve motorin fiyatları - Resim: 8

Sektör temsilcileri ve ekonomi analistleri, küresel enerji piyasalarında yaşanacak jeopolitik gelişmelerin ve iç piyasadaki dolar/TL dengesinin önümüzdeki günlerde de pompa üzerinde yeni hareketlilikler yaratabileceğini, sürücülerin tabelaları yakından izlemesi gerektiğini ifade ediyor.

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