Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL?

Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 1

 Yeni haftanın ilk gününde sürücüler ve araç sahipleri, büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt satış tarifelerini araştırıyor.

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Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 2

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

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Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 3

17 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre satış fiyatları şu şekildedir:

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Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 71.43 TL
Motorin: 79.68 TL
LPG: 33.79 TL

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Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 71.27 TL
Motorin: 79.53 TL
LPG: 33.19 TL

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Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 6

Ankara:

Benzin: 72.40 TL
Motorin: 80.80 TL
LPG: 33.89 TL

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Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 7

İzmir:

Benzin: 72.69 TL
Motorin: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL

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Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? - Resim: 8

Serbest piyasa koşulları, dağıtım şirketi marjları ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak pompa satış rakamları bayiler ve ilçeler arasında küçük çaplı farklılıklar gösterebilmektedir.

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