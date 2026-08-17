Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL?
Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
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Yeni haftanın ilk gününde sürücüler ve araç sahipleri, büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt satış tarifelerini araştırıyor.
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
17 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre satış fiyatları şu şekildedir:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 71.43 TL
Motorin: 79.68 TL
LPG: 33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 71.27 TL
Motorin: 79.53 TL
LPG: 33.19 TL
Ankara:
Benzin: 72.40 TL
Motorin: 80.80 TL
LPG: 33.89 TL
İzmir:
Benzin: 72.69 TL
Motorin: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL
Serbest piyasa koşulları, dağıtım şirketi marjları ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak pompa satış rakamları bayiler ve ilçeler arasında küçük çaplı farklılıklar gösterebilmektedir.