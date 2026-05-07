Akaryakıtta indirim başladı mı? 7 Mayıs 2026 güncel fiyatlar
Dünya genelinde tansiyonun en yüksek olduğu noktalardan biri olan Hürmüz Boğazı’ndan gelen "diplomasi" haberi, küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı krizini dindirecek hamlesi küresel piyasalarda şok dalgası yarattı. Bölgedeki gemileri tahliye etmeyi öngören "Özgürlük Projesi"nin rafa kaldırıldığını ve Tahran'a tek sayfalık bir anlaşma metni gönderildiğini duyuran Trump, petrol fiyatlarının %10’un üzerinde değer kaybederek 100 dolara gerilemesine neden oldu.
Barış sinyalleriyle birlikte brent petrol fiyatları dakikalar içinde %10’dan fazla değer kaybederek kritik 100 dolar sınırına çekildi. Bu sert düşüş, dün gece yarısı benzine gelen 50 kuruşluk zammın ardından vatandaşta büyük bir indirim beklentisi yarattı.
📍 7 MAYIS 2026: GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Şu an itibarıyla büyükşehirlerdeki pompa fiyatları şu şekilde seyrediyor:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 64,15 TL
Motorin: 71,63 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 64,20 TL
Motorin: 72,12 TL
LPG: 34,39 TL
Ankara
Benzin: 65,13 TL
Motorin: 72,74 TL
LPG: 34,87 TL
İzmir
Benzin: 65,46 TL
Motorin: 73,05 TL
LPG: 35,06 TL