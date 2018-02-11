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Akaryakıtta indirim geliyor

Çarşamba günü motorinde 17 kuruşa, benzinde 12 kuruşa kadar indirim bekleniyor.

Akaryakıtta indirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) ve enerji sektörü uzmanları, bir süredir yukarı doğru bir trend izleyen akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir sürecin gündemde olduğunu söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre; uzmanlar, bunun işaretlerinin de alınmaya başlandığını belirterek, “ABD, ham petrol stoku ve sondaj kuyu sayısındaki artışların etkisiyle motorin ve benzin endeksi bu haftayı ciddi kayıplarla kapadı” dedi. Uzmanlar, bu nedenle motorinde çarşamba gününden geçerli 12-17 kuruş arası indirimin büyük ölçüde kesinleştiğini söyledi.
 
BENZİNDE İKİNCİ İNDİRİM 
 
Uzmanlar, benzinde de hafta başında endekste bir kayıp olmaması halinde yine çarşamba gününden geçerli olmak üzere 8-12 kuruş indirim öngörüldüğünü belirterek, “Bu ikinci indirim olacak. Benzine, bu hafta 16 kuruş indirim yapıldı” dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #akaryakıt #benzin #motorin
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