Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu
Akaryakıtta haftalardır beklenen indirim haberi nihayet geldi. Uzun süredir benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olmamasının nedeni, petrol fiyatlarının belirli seviyelerde dalgalanması ve dolar kurunun sabit kalmasıydı.
Ancak geçtiğimiz günlerde OPEC’in arz artırma kararı sonrası gerileyen petrol fiyatları, pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Bugünden itibaren motorinde litre başına 1,77 TL indirim yapıldı.
📍 İndirim Sonrası Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul (Avrupa Yakası)
⛽ Benzin: 51,04 TL
🛢 Motorin: 52,77 TL
🔥 LPG: 25,09 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
⛽ Benzin: 50,94 TL
🛢 Motorin: 51,47 TL
🔥 LPG: 24,49 TL
Ankara
⛽ Benzin: 51,73 TL
🛢 Motorin: 54,63 TL
🔥 LPG: 24,99 TL
İzmir
⛽ Benzin: 52,07 TL
🛢 Motorin: 53,30 TL
🔥 LPG: 24,94 TL