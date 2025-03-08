Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor: İşte güncel fiyatlar

Son dönemde küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. 4 Mart’ta gelen indirimlerin ardından dün bir kez daha benzin fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Araç sahiplerini sevindiren bir haber de motorinden geldi.