Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor: İşte güncel fiyatlar

Brent petroldeki düşüş ve döviz kurlarındaki değişimle birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim daha geldi. Peki, 8 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor: İşte güncel fiyatlar - Resim: 1

Son dönemde küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. 4 Mart’ta gelen indirimlerin ardından dün bir kez daha benzin fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Araç sahiplerini sevindiren bir haber de motorinden geldi.

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Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor: İşte güncel fiyatlar - Resim: 2

Son olarak motorin (mazot) fiyatlarına 1 lira 35 kuruşluk bir indirim uygulanarak pompaya yansıdı.

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Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor: İşte güncel fiyatlar - Resim: 3

Bu indirimle birlikte sürücüler, "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

İşte üç büyük şehirde güncellenen akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor: İşte güncel fiyatlar - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 43.41 TL/LT
Motorin: 45.36 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT

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Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor: İşte güncel fiyatlar - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 43.26 TL/LT
Motorin: 45.24 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT

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Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor: İşte güncel fiyatlar - Resim: 6

Ankara 
Benzin: 43.96 TL/LT
Motorin: 46.09 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT

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Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor: İşte güncel fiyatlar - Resim: 7

İzmir
Benzin: 44.33 TL/LT
Motorin: 46.46 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT

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