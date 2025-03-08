Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor: İşte güncel fiyatlar
Brent petroldeki düşüş ve döviz kurlarındaki değişimle birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim daha geldi. Peki, 8 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…
Son dönemde küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. 4 Mart’ta gelen indirimlerin ardından dün bir kez daha benzin fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Araç sahiplerini sevindiren bir haber de motorinden geldi.
Son olarak motorin (mazot) fiyatlarına 1 lira 35 kuruşluk bir indirim uygulanarak pompaya yansıdı.
Bu indirimle birlikte sürücüler, "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.
İşte üç büyük şehirde güncellenen akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 43.41 TL/LT
Motorin: 45.36 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 43.26 TL/LT
Motorin: 45.24 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
Ankara
Benzin: 43.96 TL/LT
Motorin: 46.09 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT
İzmir
Benzin: 44.33 TL/LT
Motorin: 46.46 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT