Akaryakıtta indirim sinyali: İşte 21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve dövizdeki dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor. Motorin litre fiyatında 1.30 TL indirim beklenirken, güncel benzin ve LPG fiyatları merak konusu oldu.
Akaryakıt ürünlerinde fiyat hareketliliği devam ediyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları; Brent petrol, döviz kuru ve vergi oranları üzerinden belirleniyor.
Son aylarda hem uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik hem de iç piyasada dövizdeki oynaklık, benzin ve motorin fiyatlarının sık sık değişmesine neden oluyor.
Öte yandan, geçtiğimiz aylarda yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları da fiyatların yüksek seyretmesine yol açmıştı.
Vatandaşlar, özellikle sosyal medyada sık sık “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularını yöneltiyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.18 TL
Motorin litre fiyatı: 53.27 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.00 TL
Motorin litre fiyatı: 53.13 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.03 TL
Motorin litre fiyatı: 54.29 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.35 TL
Motorin litre fiyatı: 54.61 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL