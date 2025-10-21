Akaryakıtta indirim sinyali: İşte 21 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol, döviz kuru ve vergi oranları üzerinden belirleniyor.

Son aylarda hem uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik hem de iç piyasada dövizdeki oynaklık, benzin ve motorin fiyatlarının sık sık değişmesine neden oluyor.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları da fiyatların yüksek seyretmesine yol açmıştı.