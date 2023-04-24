Akaryakıtta indirim! 20 liranın altına düşüyor
Hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları için Ramazan Bayramı’nın ilk günü indirim yapılmıştı. Akaryakıt fiyatları üzerinde yapılan çifte indirime bu gece yarısı bir yenisi daha ekleniyor. Motorin litre fiyatları değişiyor. Peki 24 Nisan 2023 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?
Petrol fiyatları gerilemeye devam ederken araç sahipleri akaryakıta indirim gelip gelmeyeceğini araştırıyordu. Güncel benzin-mazot fiyatı 24 Nisan 2023 Pazartesi günü de merak edilirken motorin fiyatları için indirim haberi geldi.
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Motorin grubunda 25 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Buna göre mazot fiyatları için 3 gün önce yapılan 91 kuruşluk indirime 47 kuruş daha eklenecek.
BENZİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Son olarak 21 Nisan’da 1.21 TL düşen benzin fiyatı içinse bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. Motorin fiyatlarına 0,47 kuruşluk indirim uygulanması halinde litre fiyatı İstanbul Anadolu Yakasında 19,63 TL'den satılacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
• İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,21 TL
• İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,10 TL
• İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL