Akaryakıtta indirim! 20 liranın altına düşüyor

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorin grubunda 25 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Buna göre mazot fiyatları için 3 gün önce yapılan 91 kuruşluk indirime 47 kuruş daha eklenecek.