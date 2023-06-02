Akaryakıtta o tarihe dikkat! İndirim geliyor
Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, akaryakıtta indirim var mı?
Akaryakıt fiyatları için indirime kapı aralayabilecek bir açıklama geldi. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları için yayımlanan raporda dikkat çeken tahminde bulunuldu.
Barclays Plc, brent petrol için 2023 ve 2024 yıllarına yönelik fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Brent petrolü için 2023 beklentisini 5 dolar düşürerek 87 dolar/varile indiren Barclays, 2024 için tahminini de 8 dolar indirerek 89 dolar/varil olarak duyurdu. Bu da akaryakıt fiyatlarında ciddi bir indirim olma olasılığını artırdı.
4 HAZİRAN'A DİKKAT
Piyasalar, OPEC+ grubunun 4 Haziran'daki toplantısını yakından takip edecek. OPEC+ üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'dan grubun üretim kesintilerini artırıp artırmayacağına ilişkin karışık sinyaller verilse de, uzmanlar bu toplantıda üretime yönelik bir politika değişikliği öngörmüyor.
Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/fotogaleri/akaryakitta-4-haziran-bekleyisi-buyuk-indirim-benzin-ne-kadar-motorin-ne-kadar-guncel-akaryakit-fiyatlari-2023-393032