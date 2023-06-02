Akaryakıtta o tarihe dikkat! İndirim geliyor

Barclays Plc, brent petrol için 2023 ve 2024 yıllarına yönelik fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Brent petrolü için 2023 beklentisini 5 dolar düşürerek 87 dolar/varile indiren Barclays, 2024 için tahminini de 8 dolar indirerek 89 dolar/varil olarak duyurdu. Bu da akaryakıt fiyatlarında ciddi bir indirim olma olasılığını artırdı.