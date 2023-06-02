Akaryakıtta o tarihe dikkat! İndirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, akaryakıtta indirim var mı?

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Akaryakıtta o tarihe dikkat! İndirim geliyor - Resim: 1 1 3

Akaryakıt fiyatları için indirime kapı aralayabilecek bir açıklama geldi. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları için yayımlanan raporda dikkat çeken tahminde bulunuldu.

Akaryakıtta o tarihe dikkat! İndirim geliyor - Resim: 2 2 3

Barclays Plc, brent petrol için 2023 ve 2024 yıllarına yönelik fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Brent petrolü için 2023 beklentisini 5 dolar düşürerek 87 dolar/varile indiren Barclays, 2024 için tahminini de 8 dolar indirerek 89 dolar/varil olarak duyurdu. Bu da akaryakıt fiyatlarında ciddi bir indirim olma olasılığını artırdı.

Akaryakıtta o tarihe dikkat! İndirim geliyor - Resim: 3 3 3

4 HAZİRAN'A DİKKAT

Piyasalar, OPEC+ grubunun 4 Haziran'daki toplantısını yakından takip edecek. OPEC+ üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'dan grubun üretim kesintilerini artırıp artırmayacağına ilişkin karışık sinyaller verilse de, uzmanlar bu toplantıda üretime yönelik bir politika değişikliği öngörmüyor.

Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/fotogaleri/akaryakitta-4-haziran-bekleyisi-buyuk-indirim-benzin-ne-kadar-motorin-ne-kadar-guncel-akaryakit-fiyatlari-2023-393032