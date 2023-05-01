Akaryakıta indirim geliyor!
Motorin fiyatlarında 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki fiyatlarla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik devam ediyor.
MOTORİNE, BENZİNE İNDİRİM GELİYOR MU?
Motorin fiyatlarında 3 Mayıs çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor.
Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,66 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 79,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 79,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,02 dolardan alıcı buldu.
Kaynak: Aydınlık.com.tr