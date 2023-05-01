Akaryakıta indirim geliyor!

MOTORİNE, BENZİNE İNDİRİM GELİYOR MU?

Motorin fiyatlarında 3 Mayıs çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.