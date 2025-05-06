Akaryakıtta indirim yağmuru! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 6 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıtta indirim yağmuru! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıtta indirim yağmuru! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

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Akaryakıtta indirim yağmuru! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 3

Akaryakıt ürünlerinden motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Otogaz fiyatlarına da 1 lira 20 kuruşluk indirim yansıtılmıştı.

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Akaryakıtta indirim yağmuru! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 4

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 29 kuruş indirim uygulanacak.

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Akaryakıtta indirim yağmuru! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 5

İstanbul

Benzin litre fiyatı: 45.20 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

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Akaryakıtta indirim yağmuru! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.81 TL

Motorin litre fiyatı: 46.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

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Akaryakıtta indirim yağmuru! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 7

İzmir 

Benzin litre fiyatı: 46.17 TL

Motorin litre fiyatı: 46.56 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

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