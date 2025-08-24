Akaryakıtta kredi kartı kampanyaları belli oldu: İşte bankaların güncel indirim listesi
Bankalar ile akaryakıt bayileri arasında yapılan anlaşmalar kapsamında kredi kartı kullanıcıları puan ve indirim fırsatlarından yararlanabiliyor. İşte araç sahiplerinin merak ettiği güncel kampanyalar…
MİLYONLARCA ARAÇ SAHİBİ TAKİP EDİYOR
Kredi kartıyla akaryakıt alışverişinde sağlanan indirimler sürüyor. Bankalarla akaryakıt şirketleri arasındaki anlaşmalar çerçevesinde araç sahipleri yüzlerce lira değerinde puan ve indirim elde edebiliyor.
10 LİTREYE YAKIN YAKIT BEDAVA
Kampanyalara katılanlar, şartları yerine getirdiklerinde 500 liraya kadar indirim kazanabiliyor. Bu da güncel fiyatlarla yaklaşık 10 litre yakıta denk geliyor.
AXESS – PETROL OFİSİ
Axess kart sahipleri, Petrol Ofisi istasyonlarından farklı günlerde 4 defa 900 lira ve üzeri akaryakıt alımı yaptığında 300 lira indirim kazanıyor.
DENİZBANK BONUS – ANLAŞMALI İSTASYONLAR
Denizbank Bonus kart sahipleri, anlaşmalı istasyonlarda 5 kez 1500 liralık akaryakıt aldığında toplam 500 lira indirim elde ediyor.
MAXIMUM – OPET VE SUNPET
Maximum kartla Opet veya Sunpet istasyonlarında 4 defa 1000 liralık akaryakıt alımına 250 lira indirim yapılıyor.
PARAF – TOTAL VE MOİL
Paraf kart sahipleri, Total ve Moil istasyonlarından farklı günlerde 4 defa 1000 liralık alımda 300 lira indirim kazanabiliyor.
TEB BONUS VE TROY
TEB Bonus kartla anlaşmalı istasyonlarda 2000 liralık akaryakıt alışverişine 250 lira indirim veriliyor. TROY logolu TEB kartlarla 1500 liralık alıma 100 lira indirim sağlanıyor.
VAKIFBANK WORLD – ANLAŞMALI İSTASYONLAR
Vakıfbank World kart sahipleri, anlaşmalı istasyonlarda 4 kez 1000 liralık akaryakıt aldığında 225 lira indirim elde ediyor.
YAPI KREDİ WORLD – SHELL
Yapı Kredi World Card sahipleri, Shell istasyonlarında 4 defa 1000 liralık akaryakıt alımına 300 lira indirim kazanıyor.
ZİRAAT BANKKART – AYTEMİZ VE ANLAŞMALI İSTASYONLAR
Ziraat Bankası Bankkart sahipleri, Aytemiz istasyonlarından 4 defa 900 liralık alıma 300 lira indirim, anlaşmalı istasyonlarda 1500 liralık alışverişe ise 100 lira indirim elde edebiliyor.