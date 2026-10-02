Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV artışlarının ardından akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi.
Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte devreye giren kademeli ÖTV düzenlemesi kapsamında benzine litre başına 4,27 TL zam yansıdı. ÖTV artışlarının kasım ve aralık aylarında da kademeli olarak devam etmesi planlanıyor.
2 Ekim 2026 itibarıyla büyükşehirlerimizde güncel benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları şu şekildedir:
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (Avrupa Yakası)
Benzin: 80,50 TL
Motorin: 97,10 TL
LPG: 36,44 TL
İSTANBUL (Anadolu Yakası)
Benzin: 84,40 TL
Motorin: 96,90 TL
LPG: 35,85 TL
ANKARA
Benzin: 85,50 TL
Motorin: 98,20 TL
LPG: 36,54 TL
İZMİR
Benzin: 85,80 TL
Motorin: 98,50 TL
LPG: 36,44 TL
ÖTV'DE KADEMELİ GEÇİŞ TAKVİMİ
Eşel mobil uygulamasının son bulmasıyla birlikte benzinde litre başına ÖTV tutarı ekim ayında 7,90 TL olarak uygulanmaya başlandı. Verginin kasım ayında 11,36 TL’ye, aralık ayında ise 14,8277 TL’ye çıkarılması ve böylece aralık ayında eşel mobil öncesi seviyesine ulaşması öngörülüyor.
Kademeli geçiş takvimi sayesinde ani fiyat şoklarının hafifletilmesi amaçlansa da, araç sahiplerinin yakıt bütçelerini bu artış trendine göre planlaması önem taşıyor.