Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV artışlarının ardından akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

 Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte devreye giren kademeli ÖTV düzenlemesi kapsamında benzine litre başına 4,27 TL zam yansıdı. ÖTV artışlarının kasım ve aralık aylarında da kademeli olarak devam etmesi planlanıyor.

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Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

2 Ekim 2026 itibarıyla büyükşehirlerimizde güncel benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları şu şekildedir:

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Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İSTANBUL (Avrupa Yakası)

Benzin: 80,50 TL
Motorin: 97,10 TL
LPG: 36,44 TL

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Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İSTANBUL (Anadolu Yakası)

Benzin: 84,40 TL
Motorin: 96,90 TL
LPG: 35,85 TL

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Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

ANKARA

Benzin: 85,50 TL
Motorin: 98,20 TL
LPG: 36,54 TL

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Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İZMİR

Benzin: 85,80 TL
Motorin: 98,50 TL
LPG: 36,44 TL

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Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 8

ÖTV'DE KADEMELİ GEÇİŞ TAKVİMİ

Eşel mobil uygulamasının son bulmasıyla birlikte benzinde litre başına ÖTV tutarı ekim ayında 7,90 TL olarak uygulanmaya başlandı. Verginin kasım ayında 11,36 TL’ye, aralık ayında ise 14,8277 TL’ye çıkarılması ve böylece aralık ayında eşel mobil öncesi seviyesine ulaşması öngörülüyor.

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Akaryakıtta ÖTV depremi: 2 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 9

Kademeli geçiş takvimi sayesinde ani fiyat şoklarının hafifletilmesi amaçlansa da, araç sahiplerinin yakıt bütçelerini bu artış trendine göre planlaması önem taşıyor.

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