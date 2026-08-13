Akaryakıtta ÖTV kararı sonrası güncel fiyatlar! 13 Ağustos benzin ve motorin ne kadar?

Global piyasalardaki Brent petrol dalgalanmaları, döviz kuru hareketliliği ve akaryakıttaki vergi düzenlemeleri pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Akaryakıtta ÖTV kararı sonrası güncel fiyatlar! 13 Ağustos benzin ve motorin ne kadar? - Resim: 1

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla motorinde eşel mobil sistemi kaldırılarak Ağustos ayı sonuna kadar ÖTV sıfırlanırken; benzin ve LPG fiyatlarında mevcut tarife üzerinden satışlar sürüyor.

1 6
Akaryakıtta ÖTV kararı sonrası güncel fiyatlar! 13 Ağustos benzin ve motorin ne kadar? - Resim: 2

13 Ağustos 2026 itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt pompa fiyatları:

2 6
Akaryakıtta ÖTV kararı sonrası güncel fiyatlar! 13 Ağustos benzin ve motorin ne kadar? - Resim: 3

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 69,92 TL
Motorin: 80,07 TL
LPG: 33,79 TL

3 6
Akaryakıtta ÖTV kararı sonrası güncel fiyatlar! 13 Ağustos benzin ve motorin ne kadar? - Resim: 4

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 69,77 TL
Motorin: 79,93 TL
LPG: 33,19 TL

4 6
Akaryakıtta ÖTV kararı sonrası güncel fiyatlar! 13 Ağustos benzin ve motorin ne kadar? - Resim: 5

Ankara

Benzin: 70,89 TL
Motorin: 81,19 TL
LPG: 33,89 TL

5 6
Akaryakıtta ÖTV kararı sonrası güncel fiyatlar! 13 Ağustos benzin ve motorin ne kadar? - Resim: 6

İzmir

Benzin: 71,17 TL
Motorin: 81,46 TL
LPG: 33,79 TL

6 6
benzin akaryakıt