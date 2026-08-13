Akaryakıtta ÖTV kararı sonrası güncel fiyatlar! 13 Ağustos benzin ve motorin ne kadar?
Global piyasalardaki Brent petrol dalgalanmaları, döviz kuru hareketliliği ve akaryakıttaki vergi düzenlemeleri pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla motorinde eşel mobil sistemi kaldırılarak Ağustos ayı sonuna kadar ÖTV sıfırlanırken; benzin ve LPG fiyatlarında mevcut tarife üzerinden satışlar sürüyor.
13 Ağustos 2026 itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt pompa fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 69,92 TL
Motorin: 80,07 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 69,77 TL
Motorin: 79,93 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara
Benzin: 70,89 TL
Motorin: 81,19 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Benzin: 71,17 TL
Motorin: 81,46 TL
LPG: 33,79 TL