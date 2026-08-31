Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak

Ağustos ayında sıfır olarak uygulanan motorindeki ÖTV muafiyetinin sona ermesiyle birlikte, 1 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litresine 3 TL ÖTV ve yüzde 20 KDV eklenerek pompa satış fiyatlarına 3 lira 60 kuruşluk zam yansıtılacak. Yıl sonuna kadar kademeli artış planı uygulanacak.