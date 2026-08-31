Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak

Akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV düzenlemesinde yeni takvim devreye giriyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak - Resim: 1

Ağustos ayında sıfır olarak uygulanan motorindeki ÖTV muafiyetinin sona ermesiyle birlikte, 1 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litresine 3 TL ÖTV ve yüzde 20 KDV eklenerek pompa satış fiyatlarına 3 lira 60 kuruşluk zam yansıtılacak. Yıl sonuna kadar kademeli artış planı uygulanacak.

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Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak - Resim: 2

1 EYLÜL'DE POMPAYA NE KADAR YANSIYACAK?

ÖTV Artışı: Motorinde litre başına 3 TL ÖTV uygulanacak.

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Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak - Resim: 3

KDV Etkisi: %20 KDV oranı dahil edildiğinde motorinin pompa satış fiyatı 3,60 TL artacak.
Uygulama Tarihi: Zamlı fiyatlar 1 Eylül 2026 Salı günü ilk saatlerden itibaren geçerli olacak.

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Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak - Resim: 4

AYLARA GÖRE KADEMELİ MOTORİN ÖTV ARTIŞ TAKVİMİ

13 - 31 Ağustos 2026: 0 TL
1 - 30 Eylül 2026: 3 TL (+KDV ile 3,60 TL zam)
1 - 31 Ekim 2026: 6 TL (+KDV ile ilave 3,60 TL zam)

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Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak - Resim: 5

1 - 30 Kasım 2026: 9 TL (+KDV ile ilave 3,60 TL zam)
1 - 31 Aralık 2026: 12 TL (+KDV ile ilave 3,60 TL zam)

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Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak - Resim: 6

30-31 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (ZAM ÖNCESİ)

İstanbul (Avrupa): Benzin 74,34 TL | Motorin 77,48 TL | LPG 33,79 TL

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Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak - Resim: 7

İstanbul (Anadolu): Benzin 74,20 TL | Motorin 77,34 TL | LPG 33,19 TL

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Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak - Resim: 8

Ankara: Benzin 75,32 TL | Motorin 78,60 TL | LPG 33,89 TL

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Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak - Resim: 9

İzmir: Benzin 75,60 TL | Motorin 78,87 TL | LPG 33,79 TL

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Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak - Resim: 10
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