Akaryakıtta ÖTV ve petrol depremi! 5 Haziran benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarına büyük güncelleme
Küresel emtia borsalarında işlem gören Brent petrol varil fiyatlarındaki dalgalanmalar, iç piyasada döviz kurunda yaşanan sismik oynaklıklar ve tütün ürünlerinin ardından akaryakıta da yansıyan resmi Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, pompa fiyatları üzerindeki fahiş baskısını sürdürüyor.
Araç sahiplerini ve lojistik sektörünü doğrudan etkileyen enerji maliyetleri, haftanın son işlem gününde istasyon tabelalarına yansıdı. 5 Haziran 2026 Cuma sabahı itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeler, Türkiye'nin üç büyük metropolünde akaryakıt fiyatlarını radikal bir seviyede sabitledi.
DÜNYA BORSALARI VE DÖVİZ BASKISI TABELALARI DEĞİŞTİRDİ
Enerji piyasası analistleri, uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatında yaşanan siber grafik kırılmalarının ve Türk Lirası karşısında döviz kurunun sergilediği yukarı yönlü seyrin, rafineri çıkış maliyetlerini doğrudan artırdığına dikkat çekiyor. Buna ek olarak, kamu maliyesindeki bütçe dengelerini korumak amacıyla maktu ÖTV tutarlarında yapılan vergi zamları, benzin ve motorin (mazot) fiyatlarının fahiş oranlarda yükselmesine neden oldu. 81 il ve 973 ilçedeki dağıtım şirketleri, lojistik maliyet farklılıklarını da ekleyerek bugünkü güncel satış rakamlarını belirledi.
İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT TARİFELERİ
Dev metropol İstanbul'da, siber ve fiziki nakliye farklarından dolayı köprü geçiş konumlarına göre iki ayrı yakada farklı fiyatlandırma stratejisi uygulanmaya devam ediyor. 5 Haziran Cuma günü itibarıyla İstanbul genelindeki pompa fiyatları düz metin akışıyla şu şekilde kayıtlara geçti:
İstanbul Avrupa Yakası: Depolarını doldurmak isteyen sürücüler için kurşunsuz benzin litre fiyatı 63.45 TL olarak belirlendi. Lojistik ve ticari araçların ana yakıtı olan motorin (mazot) litre fiyatı 66.31 TL'ye yükselirken, otogaz LPG litre fiyatı ise 31.99 TL'den tabelaya yansıdı.
İstanbul Anadolu Yakası: Anadolu yakasındaki istasyonlarda kurşunsuz benzin litre fiyatı 63.31 TL seviyesinden satışa sunuluyor. Motorin litre fiyatı 66.17 TL olarak uygulanırken, çevre dostu otogaz LPG litre fiyatı ise 31.39 TL olarak güncellendi.
BAŞKENT ANKARA'DA SEVKİYAT FARKI POMPAYA YANSIDI
Rafinerilere olan coğrafi mesafesi ve nakliye maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle başkent Ankara'da akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları İstanbul'a kıyasla daha yüksek bir baremde seyrediyor:
Ankara Akaryakıt Fiyatları: Başkent genelinde kurşunsuz benzin litre fiyatı 64.42 TL'ye ulaştı. Dizel araç sahiplerinin ödeyeceği motorin litre fiyatı 67.44 TL olarak netleşirken, otogaz LPG litre fiyatı ise istasyonlarda 31.97 TL'den alıcı buluyor.
EGE'NİN KALBİ İZMİR'DE EN YÜKSEK SEVİYE GÖRÜLDÜ
Dağıtım şirketlerinin siber veri tabanlarından alınan son dakika bilgilere göre, üç büyük metropol arasında en yüksek akaryakıt fiyatlaması bu sabah İzmir tabelalarında listelendi:
İzmir Akaryakıt Fiyatları: İzmir'de kurşunsuz benzin litre fiyatı 64.70 TL ile rekor kırarken, motorin litre fiyatı 67.71 TL sınırına dayandı. Şehir içi ulaşımda yoğun olarak kullanılan otogaz LPG litre fiyatı ise bugün itibarıyla 31.79 TL'den pompalanıyor.
EPDK yetkilileri, serbest piyasa koşullarında şirketler arasında kuruşluk bazda rekabetçi fiyat farklarının olabileceğini, sürücülerin bütçelerine uygun istasyonları siber uygulamalar üzerinden takip etmesi gerektiğini bildiriyor.