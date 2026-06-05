Akaryakıtta ÖTV ve petrol depremi! 5 Haziran benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarına büyük güncelleme

DÜNYA BORSALARI VE DÖVİZ BASKISI TABELALARI DEĞİŞTİRDİ

Enerji piyasası analistleri, uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatında yaşanan siber grafik kırılmalarının ve Türk Lirası karşısında döviz kurunun sergilediği yukarı yönlü seyrin, rafineri çıkış maliyetlerini doğrudan artırdığına dikkat çekiyor. Buna ek olarak, kamu maliyesindeki bütçe dengelerini korumak amacıyla maktu ÖTV tutarlarında yapılan vergi zamları, benzin ve motorin (mazot) fiyatlarının fahiş oranlarda yükselmesine neden oldu. 81 il ve 973 ilçedeki dağıtım şirketleri, lojistik maliyet farklılıklarını da ekleyerek bugünkü güncel satış rakamlarını belirledi.