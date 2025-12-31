Akaryakıtta ÖTV zammı kapıda: Tabelalar 1 Ocak sabahı değişiyor, işte 31 Aralık güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken, yeni yılla birlikte akaryakıt fiyatlarına vergi kaynaklı zam geliyor. Sürücülerin gözü, 1 Ocak sabahı itibarıyla pompaya yansıyacak yeni rakamlara çevrildi.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki anlık değişimler ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Bu gelişmeler neticesinde vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek adına “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” ve “Bugün benzin ne kadar?” gibi sorulara yanıt arıyor.
Enflasyonla mücadele ve bütçe dengeleri çerçevesinde hayata geçirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, 2026’nın ilk günü doğrudan fiyatlara yansıyacak. 1 Ocak sabahından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları güncellenecek. Sürücüler, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorusunu sorarken, artış miktarları da netleşmeye başladı.
Yeni düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatına 1 lira 32 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 42 kuruş oranında zam yansıtılması bekleniyor. Zam öncesi son gün olan 31 Aralık 2025 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatlarının güncel durumu merak ediliyor.
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 51.87 TL
Motorin litre fiyatı: 53.27 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 51.70 TL
Motorin litre fiyatı: 53.10 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 52.73 TL
Motorin litre fiyatı: 54.28 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 53.06 TL
Motorin litre fiyatı: 54.62 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL