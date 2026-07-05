Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası tarihi zirve! 5 Temmuz benzin ve motorin fiyatları

Küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatında yaşanan arz kaynaklı dalgalanmalar, döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik ve Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından akaryakıta yansıyan otomatik ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) zamları, pompa fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası tarihi zirve! 5 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 1

Hafta sonu boyunca araç sahipleri "Benzine indirim var mı?", "Motorin litre fiyatı ne kadar oldu?" sorularına yanıt ararken, serbest piyasadaki güncel tarifeler netleşti.

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Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası tarihi zirve! 5 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 2

Gümrük ve rafineri çıkış maliyetlerine bağlı olarak iller ve dağıtım şirketleri arasında kuruş farkları görülürken, 5 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla üç büyük şehirdeki resmi akaryakıt satış fiyatları şu şekilde yansıdı:

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Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası tarihi zirve! 5 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki nakliye ve liman maliyetlerine göre şekillenen güncel pompa fiyatları:

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Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası tarihi zirve! 5 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 62.85 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 64.69 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.19 TL

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Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası tarihi zirve! 5 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 62.66 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 64.50 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 30.59 TL

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Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası tarihi zirve! 5 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 6

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da rafinere merkezlerine olan mesafeye bağlı lojistik maliyetlerin eklenmesiyle fiyatlar 63 lira sınırını aştı:

Benzin litre fiyatı: 63.80 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 65.76 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.19 TL

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Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası tarihi zirve! 5 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 7

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Dağıtım şirketlerinin depo konumlandırmaları ve nakliye farklarıyla birlikte üç büyük şehir arasında en yüksek fiyatlandırma İzmir hattında kaydedildi:

Benzin litre fiyatı: 64.04 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.03 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 30.99 TL

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Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası tarihi zirve! 5 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 8

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE: FİYATLAR İLÇELERDE DEĞİŞEBİLİR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkilileri, dağıtım şirketlerinin serbest fonlama politikaları ve istasyonların konumlandığı ilçelere göre tabela fiyatlarında küçük çaplı oynamalar olabileceğini hatırlatıyor. 

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Akaryakıtta ÖTV zammı sonrası tarihi zirve! 5 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 9

Sürücülerin yakıt alımı yapmadan önce bayilerin güncel dijital tabelalarını kontrol etmesi önem arz ediyor.

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