Akaryakıtta pazar tabelası netleşti! 31 Mayıs benzin, motorin Ve LPG bugün kaç TL?

Küresel piyasalarda brent petrol varil fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve yurt içinde döviz kurunda gözlenen hareketlilik, akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Akaryakıtta pazar tabelası netleşti! 31 Mayıs benzin, motorin Ve LPG bugün kaç TL? - Resim: 1

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil ve seyahat trafiğinin gözle görülür şekilde arttığı bu dönemde, sürücüler güne başlarken arama motorlarında "Benzine, motorine indirim veya zam var mı?", "Bugün mazot litre fiyatı ne kadar?" sorularına yoğun şekilde yanıt arıyor.

1 7
Akaryakıtta pazar tabelası netleşti! 31 Mayıs benzin, motorin Ve LPG bugün kaç TL? - Resim: 2

Bugün İndirim Veya Zam Var Mı?

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen güncel bilgilere göre; 31 Mayıs 2026 Pazar günü geçerli olmak üzere benzin, motorin (mazot) ya da LPG (otogaz) grubunda herhangi bir yeni zam veya indirim kararı bulunmuyor. Geçtiğimiz günlerde benzine yansıyan düşüşün ardından mazot için de indirim beklentisi sürerken, hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle tabelalar bir önceki günün fiyatlarını koruyor.

2 7
Akaryakıtta pazar tabelası netleşti! 31 Mayıs benzin, motorin Ve LPG bugün kaç TL? - Resim: 3

31 Mayıs 2026 Güncel Akaryakıt Pompa Fiyat Listesi

3 7
Akaryakıtta pazar tabelası netleşti! 31 Mayıs benzin, motorin Ve LPG bugün kaç TL? - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 64.32 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 67.05 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.89 TL

4 7
Akaryakıtta pazar tabelası netleşti! 31 Mayıs benzin, motorin Ve LPG bugün kaç TL? - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 64.18 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.91 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.29 TL

5 7
Akaryakıtta pazar tabelası netleşti! 31 Mayıs benzin, motorin Ve LPG bugün kaç TL? - Resim: 6

Ankara Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 65.29 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 68.16 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.87 TL

6 7
Akaryakıtta pazar tabelası netleşti! 31 Mayıs benzin, motorin Ve LPG bugün kaç TL? - Resim: 7

İzmir Fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 65.57 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 68.43 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.69 TL

7 7
benzin motorin