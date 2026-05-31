Akaryakıtta pazar tabelası netleşti! 31 Mayıs benzin, motorin Ve LPG bugün kaç TL?
Küresel piyasalarda brent petrol varil fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve yurt içinde döviz kurunda gözlenen hareketlilik, akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil ve seyahat trafiğinin gözle görülür şekilde arttığı bu dönemde, sürücüler güne başlarken arama motorlarında "Benzine, motorine indirim veya zam var mı?", "Bugün mazot litre fiyatı ne kadar?" sorularına yoğun şekilde yanıt arıyor.
Bugün İndirim Veya Zam Var Mı?
Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen güncel bilgilere göre; 31 Mayıs 2026 Pazar günü geçerli olmak üzere benzin, motorin (mazot) ya da LPG (otogaz) grubunda herhangi bir yeni zam veya indirim kararı bulunmuyor. Geçtiğimiz günlerde benzine yansıyan düşüşün ardından mazot için de indirim beklentisi sürerken, hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle tabelalar bir önceki günün fiyatlarını koruyor.
31 Mayıs 2026 Güncel Akaryakıt Pompa Fiyat Listesi
İstanbul Avrupa Yakası Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 64.32 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 67.05 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 64.18 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 66.91 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.29 TL
Ankara Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 65.29 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 68.16 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.87 TL
İzmir Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 65.57 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 68.43 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.69 TL