Akaryakıtta pazar tarifesi belli oldu! Benzin ve motorinde indirim veya zam var mı? İşte 20 Eylül güncel fiyatlar

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenme mekanizması şu kriterlere dayanıyor:

Rafineri Satış Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile TCMB döviz satış kuru baz alınarak gümrüksüz rafineri tavan fiyatı oluşturulur.

Vergiler ve Dağıtıcı Payı: Bu tutarın üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), EPDK payı ve KDV eklenerek nihai bayi satış fiyatı şekillenir.

Bölgesel Farklılıklar: Dağıtım ve bayi marjları ile rafinerilere olan coğrafi uzaklık / nakliye maliyetleri nedeniyle iller ve istasyonlar arasında küçük çaplı kuruş farkları görülebilir.