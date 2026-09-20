Akaryakıtta pazar tarifesi belli oldu! Benzin ve motorinde indirim veya zam var mı? İşte 20 Eylül güncel fiyatlar
Küresel piyasalarda Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki seyir ve vergi düzenlemeleri yurt içinde akaryakıt pompa fiyatlarını belirlemeye devam ediyor.
Yeni haftaya girmeden önce depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri, tabeladaki güncel değişimleri ve "Benzine ya da motorine zam var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 20 Eylül 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel akaryakıt satış fiyatları.
20 EYLÜL 2026 BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İl ve dağıtım kanallarına göre istasyonlara yansıyan güncel litre fiyatları:
İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin: 80,40 TL
Motorin (Mazot): 96,30 TL
LPG (Otogaz): 34,99 TL
İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin: 80,20 TL
Motorin (Mazot): 96,10 TL
LPG (Otogaz): 34,40 TL
Ankara:
Benzin: 81,30 TL
Motorin (Mazot): 97,40 TL
LPG (Otogaz): 35,09 TL
İzmir:
Benzin: 81,60 TL
Motorin (Mazot): 97,70 TL
LPG (Otogaz): 34,99 TL
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenme mekanizması şu kriterlere dayanıyor:
Rafineri Satış Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile TCMB döviz satış kuru baz alınarak gümrüksüz rafineri tavan fiyatı oluşturulur.
Vergiler ve Dağıtıcı Payı: Bu tutarın üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), EPDK payı ve KDV eklenerek nihai bayi satış fiyatı şekillenir.
Bölgesel Farklılıklar: Dağıtım ve bayi marjları ile rafinerilere olan coğrafi uzaklık / nakliye maliyetleri nedeniyle iller ve istasyonlar arasında küçük çaplı kuruş farkları görülebilir.