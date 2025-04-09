Akaryakıtta peş peşe indirim! İşte 9 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, küresel enerji piyasaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle sık sık değişkenlik gösteriyor. Son olarak motorin fiyatlarında dikkat çeken bir indirim gerçekleşti. 9 Nisan 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,64 TL indirim yapıldı.