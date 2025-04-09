Akaryakıtta peş peşe indirim! İşte 9 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişikliğe neden oldu. Gece yarısından itibaren motorine 2,64 TL indirim geldi. Perşembe günü ise benzin fiyatında 2,24 TL’lik indirim bekleniyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, küresel enerji piyasaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle sık sık değişkenlik gösteriyor. Son olarak motorin fiyatlarında dikkat çeken bir indirim gerçekleşti. 9 Nisan 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,64 TL indirim yapıldı.
Motorindeki indirimin ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, Perşembe günü itibarıyla benzinin litre fiyatında 2,24 TL’lik bir indirim yapılması bekleniyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 46.83 TL
Motorin litre fiyatı: 44.31 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 46.68 TL
Motorin litre fiyatı: 44.19 TL
LPG litre fiyatı: 26.79 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.40 TL
Motorin litre fiyatı: 45.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.75 TL
Motorin litre fiyatı: 45.40 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL