Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları
Brent petrol piyasasındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV ayarlamaları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
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Vatandaşlar günlük yakıt maliyetlerini takip etmek adına güncel fiyatları araştırırken, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla üç büyük şehirdeki benzin, motorin (motorin/mazot) ve LPG litre fiyatları belli oldu.
İl il güncel akaryakıt pompa fiyatları
İstanbul (Avrupa Yaka): Benzin 69,92 TL | Motorin 80,07 TL | LPG 33,79 TL
İstanbul (Anadolu Yaka): Benzin 69,77 TL | Motorin 79,93 TL | LPG 33,19 TL
Ankara: Benzin 70,89 TL | Motorin 81,19 TL | LPG 33,89 TL
İzmir: Benzin 71,17 TL | Motorin 81,46 TL | LPG 33,79 TL
Fiyatlar dağıtım şirketleri ve bayi bazlı olarak küçük farklılıklar gösterebiliyor.