Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol piyasasındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV ayarlamaları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 1

Vatandaşlar günlük yakıt maliyetlerini takip etmek adına güncel fiyatları araştırırken, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla üç büyük şehirdeki benzin, motorin (motorin/mazot) ve LPG litre fiyatları belli oldu.

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Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 2

İl il güncel akaryakıt pompa fiyatları

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Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 3

İstanbul (Avrupa Yaka): Benzin 69,92 TL | Motorin 80,07 TL | LPG 33,79 TL

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Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 4

İstanbul (Anadolu Yaka): Benzin 69,77 TL | Motorin 79,93 TL | LPG 33,19 TL

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Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 5

Ankara: Benzin 70,89 TL | Motorin 81,19 TL | LPG 33,89 TL

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Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 6

İzmir: Benzin 71,17 TL | Motorin 81,46 TL | LPG 33,79 TL

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Akaryakıtta rakamlar yenilendi! İşte 12 Ağustos 2026 il il güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 7

Fiyatlar dağıtım şirketleri ve bayi bazlı olarak küçük farklılıklar gösterebiliyor.

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