Akaryakıtta son durum! 20 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta son durum! 20 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

 Araç sahipleri ve sürücüler haftanın dördüncü işlem gününde büyükşehirlerdeki pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.

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Akaryakıtta son durum! 20 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

20 Ağustos 2026 Perşembe sabahı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel akaryakıt satış fiyatları netleşti.

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Akaryakıtta son durum! 20 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Akaryakıtta son durum! 20 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,46 TL
Motorin: 79,73 TL
LPG: 33,79 TL

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Akaryakıtta son durum! 20 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,31 TL
Motorin: 79,58 TL

LPG: 33,19 TL

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Akaryakıtta son durum! 20 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Akaryakıtta son durum! 20 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

Ankara

Benzin: 72,43 TL
Motorin: 80,83 TL
LPG: 33,89 TL

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Akaryakıtta son durum! 20 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

İzmir

Benzin: 72,73 TL
Motorin: 81,12 TL
LPG: 33,79 TL

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