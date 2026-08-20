Akaryakıtta son durum! 20 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.
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Araç sahipleri ve sürücüler haftanın dördüncü işlem gününde büyükşehirlerdeki pompa fiyatlarını yakından takip ediyor.
20 Ağustos 2026 Perşembe sabahı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel akaryakıt satış fiyatları netleşti.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 71,46 TL
Motorin: 79,73 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 71,31 TL
Motorin: 79,58 TL
LPG: 33,19 TL
ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara
Benzin: 72,43 TL
Motorin: 80,83 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir
Benzin: 72,73 TL
Motorin: 81,12 TL
LPG: 33,79 TL