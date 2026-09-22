Akaryakıtta son durum! 22 Eylül 2026'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak şekillenen pompa fiyatlarında, 19 Eylül'de motorin grubuna gelen 4,09 TL'lik indirimle birlikte motorin yeniden 100 TL'nin altına gerilemişti. 22 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG gruplarında herhangi yeni bir zam veya indirim duyurulmaz mevcut tarifeler korunuyor.