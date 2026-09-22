Akaryakıtta son durum! 22 Eylül 2026'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt piyasasında son günlerde yaşanan hareketliliğin ardından fiyatlar dengelendi.
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak şekillenen pompa fiyatlarında, 19 Eylül'de motorin grubuna gelen 4,09 TL'lik indirimle birlikte motorin yeniden 100 TL'nin altına gerilemişti. 22 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG gruplarında herhangi yeni bir zam veya indirim duyurulmaz mevcut tarifeler korunuyor.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE 22 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT TABLOSU
İl ve yakıt türlerine göre istasyonlara yansıyan güncel litre fiyatları şu şekildedir:
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
Benzin: 80,40 TL
Motorin: 96,30 TL
LPG: 34,99 TL
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)
Benzin: 80,20 TL
Motorin: 96,10 TL
LPG: 34,39 TL
ANKARA
Benzin: 81,30 TL
Motorin: 97,40 TL
LPG: 35,09 TL
İZMİR
Benzin: 81,60 TL
Motorin: 97,70 TL
LPG: 34,99 TL