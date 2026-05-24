Akaryakıtta son durum! 24 Mayıs 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları bugün kaç TL oldu?

Global piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan
 Günlük yakıt maliyetlerini ve ceplerini hesap etmek isteyen vatandaşlar ile sürücüler, sabahın ilk saatlerinden itibaren “Bugün benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG güncel ne kadar?” gibi soruların yanıtlarını arıyor.

Peki, 24 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla Türkiye'nin üç büyük şehri İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt pompa fiyatlarında son durum ne?

İşte il il ve yaka yaka serbest piyasadaki güncel benzin, motorin (motorin) ve LPG litre satış fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.10 TL
Motorin litre fiyatı: 67.03 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.97 TL
Motorin litre fiyatı: 66.90 TL
LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.08 TL
Motorin litre fiyatı: 68.16 TL
LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.36 TL
Motorin litre fiyatı: 68.43 TL
LPG litre fiyatı: 33.69 TL

