Akaryakıtta son durum ne? 9 Mart güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 9 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Akaryakıtta son durum ne? 9 Mart güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

1 7
Akaryakıtta son durum ne? 9 Mart güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, 9 Mart 2025 itibarıyla güncellenen fiyatlar netleşti.

2 7
Akaryakıtta son durum ne? 9 Mart güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte 9 Mart 2025 Pazar güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Akaryakıtta son durum ne? 9 Mart güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 43.41 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

4 7
Akaryakıtta son durum ne? 9 Mart güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası 

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

5 7
Akaryakıtta son durum ne? 9 Mart güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.96 TL

Motorin litre fiyatı: 46.09 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

6 7
Akaryakıtta son durum ne? 9 Mart güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 44.33 TL

Motorin litre fiyatı: 46.46 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

7 7
akaryakıt