Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 26 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Benzine son olarak 17 Nisan gecesi benzine yapılan 94 kuruşluk zam yapılırken,  motorine ise 22 Nisan gecesinde 98 kuruş zam yapılmıştı. 

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Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

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Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

İSTANBUL

Motorin: 45,37 TL

Benzin: 45,17 TL

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Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

ANKARA

Motorin: 46,18 TL

Benzin: 45,79 TL

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Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

İZMİR

Motorin: 46,52 TL

Benzin: 46,14 TL

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