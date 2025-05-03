Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 3 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

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Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,20 TL/LT
Motorin: 45,41 TL/LT
LPG (Otogaz): 27,39 TL/LT

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Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,05 TL/LT
Motorin: 45,29 TL/LT
LPG: 26,79 TL/LT

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Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Ankara

Benzin: 45,81 TL/LT
Motorin: 46,22 TL/LT
LPG: 27,29 TL/LT

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Akaryakıtta son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

İzmir

Benzin: 46,17 TL/LT
Motorin: 46,56 TL/LT
LPG: 27,24 TL/LT

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