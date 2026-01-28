Akaryakıtta son durum: Zam mı, indirim mi? İşte 28 Ocak Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki anlık değişimler akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ederken, araç sahipleri 28 Ocak sabahına güncel fiyatları araştırarak başladı. İşte 28 Ocak Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol piyasasında yaşanan hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve uygulanan vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Global piyasalardaki bu değişimler ve peş peşe gelen ÖTV zamları, pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Vatandaşlar, istasyonlara gitmeden önce “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 55.21 TL
Motorin litre fiyatı: 57.36 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 55.03 TL
Motorin litre fiyatı: 57.18 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 56.11 TL
Motorin litre fiyatı: 58.44 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 56.39 TL
Motorin litre fiyatı: 58.71 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL