Akaryakıtta son durum: Zam mı var, indirim mi? İşte güncel fiyatlar!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son olarak LPG’ye yapılan zam sonrası gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Peki, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıtta son durum: Zam mı var, indirim mi? İşte güncel fiyatlar! - Resim: 1

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kuru değişimleri ve vergi düzenlemeleri nedeniyle sürekli olarak güncelleniyor. 

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Akaryakıtta son durum: Zam mı var, indirim mi? İşte güncel fiyatlar! - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde LPG fiyatlarına zam yapılırken, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik beklenmiyor.

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Akaryakıtta son durum: Zam mı var, indirim mi? İşte güncel fiyatlar! - Resim: 3

İşte 8 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıtta son durum: Zam mı var, indirim mi? İşte güncel fiyatlar! - Resim: 4

Avrupa Yakası

Benzin: 46.39 TL/LT
Motorin: 46.52 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT

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Akaryakıtta son durum: Zam mı var, indirim mi? İşte güncel fiyatlar! - Resim: 5

Anadolu Yakası

Benzin: 46.24 TL/LT
Motorin: 46.41 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT

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Akaryakıtta son durum: Zam mı var, indirim mi? İşte güncel fiyatlar! - Resim: 6

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.93 TL/LT
Motorin: 47.22 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT

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Akaryakıtta son durum: Zam mı var, indirim mi? İşte güncel fiyatlar! - Resim: 7

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 47.30 TL/LT
Motorin: 47.59 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT

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