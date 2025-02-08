Akaryakıtta son durum: Zam mı var, indirim mi? İşte güncel fiyatlar!
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son olarak LPG’ye yapılan zam sonrası gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Peki, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte detaylar…
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Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kuru değişimleri ve vergi düzenlemeleri nedeniyle sürekli olarak güncelleniyor.
Geçtiğimiz günlerde LPG fiyatlarına zam yapılırken, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik beklenmiyor.
İşte 8 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları:
Avrupa Yakası
Benzin: 46.39 TL/LT
Motorin: 46.52 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
Anadolu Yakası
Benzin: 46.24 TL/LT
Motorin: 46.41 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.93 TL/LT
Motorin: 47.22 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 47.30 TL/LT
Motorin: 47.59 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT