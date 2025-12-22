Akaryakıtta son durum: Zam ya da indirim var mı? 22 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik pompa fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Haftanın ilk iş gününde sürücülerin gözü güncel benzin, motorin ve lpg rakamlarına çevrildi.
Global piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler, akaryakıt sektöründe belirleyici olmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki anlık değişimler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları, benzin ve motorin fiyatları üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor. Bu faktörler, akaryakıt tabelalarında sık sık değişikliğe gidilmesine neden oluyor.
Araç sahipleri, günlük yakıt maliyetlerini kontrol altında tutabilmek adına fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Vatandaşlar özellikle, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt arayarak bütçe planlaması yapıyor.
İşte 22 Aralık Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 51.82 TL
Motorin litre fiyatı: 53.22 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 51.65 TL
Motorin litre fiyatı: 53.05 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 52.68 TL
Motorin litre fiyatı: 54.24 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 53.01 TL
Motorin litre fiyatı: 54.58 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL