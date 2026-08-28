Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar?
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından motorin grubuna yansıyan ortalama 5,30 TL'lik büyük indirimle birlikte mazot fiyatları üç büyükşehirde de 81 TL sınırının altına geriledi.
28 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir tarife değişikliği bulunmazken, gözler olası yeni indirim ve zam beklentilerine çevrildi.
28 AĞUSTOS 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 74,29 TL | Motorin 77,43 TL | LPG 33,79 TL
İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 74,13 TL | Motorin 77,27 TL | LPG 33,19 TL
Ankara: Benzin 75,26 TL | Motorin 78,53 TL | LPG 33,89 TL
İzmir: Benzin 75,57 TL | Motorin 78,83 TL | LPG 33,79 TL
MOTORİNDE DEV DÜŞÜŞ, GÖZLER BENZİNDE
Motorinde 5,30 TL'lik Rahatlama: Küresel petrol piyasalarında arz endişelerinin hafiflemesi ve rafineri çıkış maliyetlerinin gerilemesiyle motorine uygulanan indirim pompaya yansıdı. En ucuz motorin İstanbul Anadolu Yakası'nda (77,27 TL), en yüksek motorin ise İzmir'de (78,83 TL) kaydedildi.
Benzine İndirim Gelecek mi?: Motorine gelen sert indirimin ardından benzin kullanıcılarının indirim beklentisi sürse de 28 Ağustos itibarıyla benzin grubunda açıklanmış resmi bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Fiyatlamalarda Brent petrol ve dolar/TL kurunun seyri takip ediliyor.
Fiyat Farklılıkları: Dağıtım firmalarının bayi marjları, nakliye maliyetleri ve serbest rekabet koşulları nedeniyle istasyonlar ve ilçeler arasında kuruş bazlı küçük fiyat oynamaları görülebiliyor.