Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar?

Benzine İndirim Gelecek mi?: Motorine gelen sert indirimin ardından benzin kullanıcılarının indirim beklentisi sürse de 28 Ağustos itibarıyla benzin grubunda açıklanmış resmi bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Fiyatlamalarda Brent petrol ve dolar/TL kurunun seyri takip ediliyor.

Fiyat Farklılıkları: Dağıtım firmalarının bayi marjları, nakliye maliyetleri ve serbest rekabet koşulları nedeniyle istasyonlar ve ilçeler arasında kuruş bazlı küçük fiyat oynamaları görülebiliyor.