Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından motorin grubuna yansıyan ortalama 5,30 TL'lik büyük indirimle birlikte mazot fiyatları üç büyükşehirde de 81 TL sınırının altına geriledi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar? - Resim: 1

28 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir tarife değişikliği bulunmazken, gözler olası yeni indirim ve zam beklentilerine çevrildi.

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Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar? - Resim: 2

28 AĞUSTOS 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

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Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar? - Resim: 3

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 74,29 TL | Motorin 77,43 TL | LPG 33,79 TL

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Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar? - Resim: 4

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 74,13 TL | Motorin 77,27 TL | LPG 33,19 TL

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Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar? - Resim: 5

Ankara: Benzin 75,26 TL | Motorin 78,53 TL | LPG 33,89 TL

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Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar? - Resim: 6

İzmir: Benzin 75,57 TL | Motorin 78,83 TL | LPG 33,79 TL

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Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar? - Resim: 7

MOTORİNDE DEV DÜŞÜŞ, GÖZLER BENZİNDE

Motorinde 5,30 TL'lik Rahatlama: Küresel petrol piyasalarında arz endişelerinin hafiflemesi ve rafineri çıkış maliyetlerinin gerilemesiyle motorine uygulanan indirim pompaya yansıdı. En ucuz motorin İstanbul Anadolu Yakası'nda (77,27 TL), en yüksek motorin ise İzmir'de (78,83 TL) kaydedildi.

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Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar? - Resim: 8

Benzine İndirim Gelecek mi?: Motorine gelen sert indirimin ardından benzin kullanıcılarının indirim beklentisi sürse de 28 Ağustos itibarıyla benzin grubunda açıklanmış resmi bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Fiyatlamalarda Brent petrol ve dolar/TL kurunun seyri takip ediliyor.
Fiyat Farklılıkları: Dağıtım firmalarının bayi marjları, nakliye maliyetleri ve serbest rekabet koşulları nedeniyle istasyonlar ve ilçeler arasında kuruş bazlı küçük fiyat oynamaları görülebiliyor.

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