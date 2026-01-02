Akaryakıtta tabelalar değişti: İşte 2 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları
2026 yılına girilmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında beklenen artış pompaya yansıdı. Döviz kurları ve brent petroldeki hareketliliğe eklenen ÖTV düzenlemesi, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını doğrudan değiştirdi.
Yeni yılın ilk günlerinde akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları bir kez daha güncellendi. Global piyasalarda süregelen dalgalanmalar, döviz kurundaki anlık değişimler ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt maliyetleri üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Bu ekonomik göstergelerin yanı sıra, bütçe dengeleri ve enflasyonla mücadele kapsamında hayata geçirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, fiyat artışlarının ana nedeni olarak öne çıkıyor.
Vatandaşların günlük yakıt maliyetlerini hesaplamak için yoğun bir şekilde araştırdığı "Benzin ne kadar oldu?" ve "Motorin litre fiyatı kaç TL?" sorularının yanıtı netleşti. 2026 yılı itibarıyla devreye alınan vergi artışları, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıdı.
Yapılan son düzenlemeyle birlikte akaryakıtın tüm kalemlerinde fiyat artışı yaşandı. Yeni tarife kapsamında benzinin litre fiyatına 1 lira 28 kuruşluk bir artış gerçekleştirildi. Dizel araç sahiplerini ilgilendiren motorin grubunda ise litre fiyatına 1 lira 19 kuruş zam yapıldı. Artıştan otogaz (LPG) kullanıcıları da etkilendi; otogaza 52 kuruş oranında zam geldi.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 53.15 TL
Motorin litre fiyatı: 54.46 TL
LPG litre fiyatı: 29.03 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 52.94 TL
Motorin litre fiyatı: 54.25 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 53.97 TL
Motorin litre fiyatı: 55.43 TL
LPG litre fiyatı: 28.92 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.30 TL
Motorin litre fiyatı: 55.76 TL
LPG litre fiyatı: 28.85 TL