Akaryakıtta tabelalar değişti: İşte 2 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Yeni yılın ilk günlerinde akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları bir kez daha güncellendi. Global piyasalarda süregelen dalgalanmalar, döviz kurundaki anlık değişimler ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt maliyetleri üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Bu ekonomik göstergelerin yanı sıra, bütçe dengeleri ve enflasyonla mücadele kapsamında hayata geçirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, fiyat artışlarının ana nedeni olarak öne çıkıyor.