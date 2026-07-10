Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine dev zam gece yarısı pompaya yansıdı

İlk olarak litre fiyatında 1,33 TL, ardından 76 kuruş ve son olarak dün gece yarısı yapılan 3,08 TL'lik artışla birlikte, motorinin litre fiyatı sadece birkaç gün içinde toplamda 5 TL'nin üzerinde yükselmiş oldu. Araç sahipleri istasyonlara gitmeden önce güncel fiyat listelerini yakın takibe aldı.