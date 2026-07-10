Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine dev zam gece yarısı pompaya yansıdı
Döviz kurlarındaki dalgalanma, brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ÖTV vergi artışları akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeyi sürdürüyor.
Araç sahiplerini üzecek son dakika haberi gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3,08 TL zam geldi. Gelen bu dev zammın ardından motorin fiyatı birçok büyükşehirde psikolojik eşik olan 70 TL sınırını resmen aştı.
BİRKAÇ GÜNDE 5 TL'DEN FAZLA ARTIŞ YAŞANDI
Küresel piyasalarda süren dalgalanma ve döviz kurundaki oynaklık, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Özellikle motorin fiyatlarına 8 Temmuz'dan bu yana peş peşe zamlar uygulandı.
İlk olarak litre fiyatında 1,33 TL, ardından 76 kuruş ve son olarak dün gece yarısı yapılan 3,08 TL'lik artışla birlikte, motorinin litre fiyatı sadece birkaç gün içinde toplamda 5 TL'nin üzerinde yükselmiş oldu. Araç sahipleri istasyonlara gitmeden önce güncel fiyat listelerini yakın takibe aldı.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
Akdeniz piyasasındaki rafineri ürün fiyatları, döviz kurları ve vergi düzenlemeleri esas alınarak hesaplanan akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve şehirlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.
10 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki net pompa fiyatları şu şekilde listelendi:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.90 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 69.88 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.72 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 69.73 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 30.59 TL
ANKARA GÜNCEL FİYATLAR
Benzin litre fiyatı: 63.86 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 70.99 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 31.19 TL
İZMİR GÜNCEL FİYATLAR
Benzin litre fiyatı: 64.12 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 71.26 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 30.99 TL