Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor! Benzin ve motorine Cuma Günü dev zam geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve üst üste gelen vergi artışları ile ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor! Benzin ve motorine Cuma Günü dev zam geliyor - Resim: 1

Günlük yakıt maliyetlerini yakından takip eden araç sahipleri, "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL oldu?" ve "LPG güncel fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre ise sürücüleri üzecek yeni bir zam dalgası yolda.

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Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor! Benzin ve motorine Cuma Günü dev zam geliyor - Resim: 2

17 TEMMUZ CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ZAM ORANLARI
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, akaryakıt ürünlerine çok kısa süre içinde yeni bir fiyat artışı yansıtılacak. 17 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere;

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Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor! Benzin ve motorine Cuma Günü dev zam geliyor - Resim: 3

Motorinin (motorin) litre fiyatına: 3,90 TL,
Benzinin litre fiyatına ise: Yaklaşık 1 TL zam yapılması öngörülüyor.
Cuma günü devreye girmesi beklenen bu zam öncesinde, 14 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekilde gerçekleşti:

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Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor! Benzin ve motorine Cuma Günü dev zam geliyor - Resim: 4

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor! Benzin ve motorine Cuma Günü dev zam geliyor - Resim: 5

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.51 TL
Motorin litre fiyatı: 69.96 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor! Benzin ve motorine Cuma Günü dev zam geliyor - Resim: 6

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.35 TL
Motorin litre fiyatı: 69.80 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL

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Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor! Benzin ve motorine Cuma Günü dev zam geliyor - Resim: 7

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.46 TL
Motorin litre fiyatı: 71.07 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor! Benzin ve motorine Cuma Günü dev zam geliyor - Resim: 8

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.75 TL
Motorin litre fiyatı: 71.34 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor! Benzin ve motorine Cuma Günü dev zam geliyor - Resim: 9

Sürücülerin zamlı tarifeden etkilenmemek için cuma gününden önce depolarını doldurması beklenirken, akaryakıt fiyatlarındaki küresel ve yerel dalgalanmalar takip edilmeye devam ediyor.

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