Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor! Benzin ve motorine Cuma Günü dev zam geliyor
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve üst üste gelen vergi artışları ile ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.
Günlük yakıt maliyetlerini yakından takip eden araç sahipleri, "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL oldu?" ve "LPG güncel fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre ise sürücüleri üzecek yeni bir zam dalgası yolda.
17 TEMMUZ CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ZAM ORANLARI
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, akaryakıt ürünlerine çok kısa süre içinde yeni bir fiyat artışı yansıtılacak. 17 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinin (motorin) litre fiyatına: 3,90 TL,
Benzinin litre fiyatına ise: Yaklaşık 1 TL zam yapılması öngörülüyor.
Cuma günü devreye girmesi beklenen bu zam öncesinde, 14 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekilde gerçekleşti:
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.51 TL
Motorin litre fiyatı: 69.96 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.35 TL
Motorin litre fiyatı: 69.80 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65.46 TL
Motorin litre fiyatı: 71.07 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65.75 TL
Motorin litre fiyatı: 71.34 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL
Sürücülerin zamlı tarifeden etkilenmemek için cuma gününden önce depolarını doldurması beklenirken, akaryakıt fiyatlarındaki küresel ve yerel dalgalanmalar takip edilmeye devam ediyor.