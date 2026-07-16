Akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor! Benzin ve motorine Cuma Günü dev zam geliyor

Günlük yakıt maliyetlerini yakından takip eden araç sahipleri, "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin litre fiyatı kaç TL oldu?" ve "LPG güncel fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre ise sürücüleri üzecek yeni bir zam dalgası yolda.