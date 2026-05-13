Akaryakıtta tabelalar yine değişti: Motorine indirimden sonra bir de zam geldi!
Akaryakıt piyasasında geçtiğimiz haftanın son günlerinde yaşanan indirim sevinci kısa sürdü. Cumartesi günü motorin fiyatlarında yapılan büyük indirimin ardından, küresel petrol fiyatlarının yeni haftaya sert bir yükselişle başlamasıyla birlikte fiyatlar yeniden yukarı yönlü revize edildi.
Geçtiğimiz cumartesi günü motorin grubunda yapılan 5,52 TL’lik dev indirimle birlikte fiyatlar uzun süre sonra 70 TL bandının altına gerilemişti. Ancak Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarını yeniden değiştirdi. 13 MAYIS 2026 GÜNCEL
Motorine bugün itibarıyla 1 lira 10 kuruşluk bir zam geldi ve bu artış doğrudan pompa fiyatlarına yansıtıldı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, önümüzdeki birkaç gün için şu anlık yeni bir indirim veya zam beklentisi bulunmuyor.
AKARYAKIT FİYATLARI
Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatları şu şekilde oluştu:
İstanbul (Avrupa):
Benzin: 63.88 TL
Motorin: 67.37 TL
LPG: 33.89 TL
İstanbul (Anadolu):
Benzin: 63.73 TL
Motorin: 67.25 TL
LPG: 33.29 TL
Ankara:
Benzin: 64.83 TL
Motorin: 68.49 TL
LPG: 33.87 TL
İzmir:
Benzin: 65.11 TL
Motorin: 68.76 TL
LPG: 33.69 TL