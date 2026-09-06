Akaryakıtta tarihi rekor! 6 Eylül pazar il il güncel liste
Brent petrol varil fiyatındaki hareketlilik, döviz kurundaki tarihi zirveler ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan vurmaya devam ediyor.
Araç sahipleri ile lojistik sektörünün yakından takip ettiği akaryakıt tarifelerinde motorin birçok ilde psikolojik sınır olan 90 TL eşiğini geçerken, benzin 78 TL bandına yerleşti.
6 Eylül 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt istasyonlarında geçerli güncel pompa satış fiyatları netleşti.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Megakentin Avrupa yakasındaki istasyonlarda tabelalar şu seviyelerden açıldı:
Benzin litre fiyatı: 76,92 TL
Motorin litre fiyatı: 88,88 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33,79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Anadolu yakasında geçerli olan güncel perakende satış fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 76,77 TL
Motorin litre fiyatı: 88,76 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33,19 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da dağıtım firmaları ve istasyon bazlı ortalama fiyat tarifesi:
Benzin litre fiyatı: 77,87 TL
Motorin litre fiyatı: 90,00 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33,89 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Ege'nin incisi İzmir'de nakliye ve dağıtım paylarıyla birlikte oluşan güncel rakamlar:
Benzin litre fiyatı: 78,15 TL
Motorin litre fiyatı: 90,27 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33,79 TL