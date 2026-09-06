Akaryakıtta tarihi rekor! 6 Eylül pazar il il güncel liste

Brent petrol varil fiyatındaki hareketlilik, döviz kurundaki tarihi zirveler ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan vurmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta tarihi rekor! 6 Eylül pazar il il güncel liste - Resim: 1

 Araç sahipleri ile lojistik sektörünün yakından takip ettiği akaryakıt tarifelerinde motorin birçok ilde psikolojik sınır olan 90 TL eşiğini geçerken, benzin 78 TL bandına yerleşti.

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Akaryakıtta tarihi rekor! 6 Eylül pazar il il güncel liste - Resim: 2

6 Eylül 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt istasyonlarında geçerli güncel pompa satış fiyatları netleşti.

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Akaryakıtta tarihi rekor! 6 Eylül pazar il il güncel liste - Resim: 3

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Akaryakıtta tarihi rekor! 6 Eylül pazar il il güncel liste - Resim: 4

Megakentin Avrupa yakasındaki istasyonlarda tabelalar şu seviyelerden açıldı:

Benzin litre fiyatı: 76,92 TL
Motorin litre fiyatı: 88,88 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33,79 TL

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Akaryakıtta tarihi rekor! 6 Eylül pazar il il güncel liste - Resim: 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Anadolu yakasında geçerli olan güncel perakende satış fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 76,77 TL
Motorin litre fiyatı: 88,76 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33,19 TL

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Akaryakıtta tarihi rekor! 6 Eylül pazar il il güncel liste - Resim: 6

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da dağıtım firmaları ve istasyon bazlı ortalama fiyat tarifesi:

Benzin litre fiyatı: 77,87 TL
Motorin litre fiyatı: 90,00 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33,89 TL

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Akaryakıtta tarihi rekor! 6 Eylül pazar il il güncel liste - Resim: 7

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ege'nin incisi İzmir'de nakliye ve dağıtım paylarıyla birlikte oluşan güncel rakamlar:

Benzin litre fiyatı: 78,15 TL
Motorin litre fiyatı: 90,27 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33,79 TL

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