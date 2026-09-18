Akaryakıtta tarihi seviyeler! İşte 18 Eylül güncel fiyat listesi

Döviz kurundaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta tarihi seviyeler! İşte 18 Eylül güncel fiyat listesi - Resim: 1

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği tabelalarda haftanın son işlem gününde kritik eşikler geride kaldı; motorin litre fiyatı 100 TL seviyesini aşarken, benzin 80 TL'nin üzerinde işlem görüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 18 Eylül itibarıyla geçerli olan benzin, motorin ve LPG (otogaz) pompa satış fiyatları netleşti.

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Akaryakıtta tarihi seviyeler! İşte 18 Eylül güncel fiyat listesi - Resim: 2

18 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ

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Akaryakıtta tarihi seviyeler! İşte 18 Eylül güncel fiyat listesi - Resim: 3

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 80,40 TL
Motorin: 100,40 TL
LPG (Otogaz): 34,99 TL

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Akaryakıtta tarihi seviyeler! İşte 18 Eylül güncel fiyat listesi - Resim: 4

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 80,20 TL
Motorin: 100,20 TL
LPG (Otogaz): 34,39 TL

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Akaryakıtta tarihi seviyeler! İşte 18 Eylül güncel fiyat listesi - Resim: 5

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 80,20 TL
Motorin: 100,20 TL
LPG (Otogaz): 34,39 TL

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Akaryakıtta tarihi seviyeler! İşte 18 Eylül güncel fiyat listesi - Resim: 6

Ankara:

Benzin: 81,30 TL
Motorin: 101,50 TL
LPG (Otogaz): 35,09 TL

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Akaryakıtta tarihi seviyeler! İşte 18 Eylül güncel fiyat listesi - Resim: 7

İzmir:

Benzin: 81,60 TL
Motorin: 101,80 TL
LPG (Otogaz): 34,99 TL

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Akaryakıtta tarihi seviyeler! İşte 18 Eylül güncel fiyat listesi - Resim: 8

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının hesaplanma parametreleri şunları içeriyor:

Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken, Türkiye'nin yer aldığı Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru değişimleri baz alınıyor.


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Akaryakıtta tarihi seviyeler! İşte 18 Eylül güncel fiyat listesi - Resim: 9

Elde edilen bu tutara ÖTV ve EPDK payı ilave edilerek KDV hariç rafineri satış fiyatına ulaşılıyor.
Dağıtım firmalarının serbest piyasa koşullarına göre uyguladığı kâr marjları ve lojistik maliyetler nedeniyle il ve bayiler arasında kuruş bazında farklılıklar meydana gelebiliyor.

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