Akaryakıtta tarihi seviyeler! İşte 18 Eylül güncel fiyat listesi

Elde edilen bu tutara ÖTV ve EPDK payı ilave edilerek KDV hariç rafineri satış fiyatına ulaşılıyor.

Dağıtım firmalarının serbest piyasa koşullarına göre uyguladığı kâr marjları ve lojistik maliyetler nedeniyle il ve bayiler arasında kuruş bazında farklılıklar meydana gelebiliyor.