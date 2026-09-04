Akaryakıtta tarihi zam pompaya yansıdı! Motorin 90 TL'yi aştı: İşte 4 Eylül güncel benzin ve mazot fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki küresel dalgalanmaların ardından akaryakıt ürünlerine dev bir zam dalgası yansıdı. 4 Eylül 2026 Cuma günü itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeyle benzinin litresine ortalama 2 lira 48 kuruş, motorinin litresine ise 7 lira 72 kuruş zam yapıldı.
Gece yarısı pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte motorin fiyatları Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde 90 TL psikolojik barajını aşarken, benzin 80 TL seviyesine yaklaştı.
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Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarındaki artış ve döviz kuru etkisiyle gelen zamlar, pompa satış rakamlarını tarihi zirveye taşıdı:
Benzine Artış: Benzinin litre fiyatında ortalama 2,48 - 2,57 TL bandında artış uygulandı.
Motorinde Dev Sıçrama: Motorinin litre satış fiyatına tek seferde 7,72 - 7,79 TL düzeyinde devasa bir artış yansıtıldı.
Büyükşehirlerde 90 TL Sınırı: Yapılan ayarlamayla başkent Ankara ve İzmir'de motorin 90 TL seviyesinin üzerine yerleşti.
4 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 76,92 TL
Motorin: 88,89 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 76,78 TL
Motorin: 88,75 TL
LPG: 34,39 TL
Ankara
Benzin: 77,89 TL
Motorin: 90,02 TL
LPG: 35,09 TL
İzmir
Benzin: 77,17 TL
Motorin: 90,29 TL
LPG: 34,99 TL