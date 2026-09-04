Akaryakıtta tarihi zam pompaya yansıdı! Motorin 90 TL'yi aştı: İşte 4 Eylül güncel benzin ve mazot fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki küresel dalgalanmaların ardından akaryakıt ürünlerine dev bir zam dalgası yansıdı. 4 Eylül 2026 Cuma günü itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeyle benzinin litresine ortalama 2 lira 48 kuruş, motorinin litresine ise 7 lira 72 kuruş zam yapıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta tarihi zam pompaya yansıdı! Motorin 90 TL'yi aştı: İşte 4 Eylül güncel benzin ve mazot fiyatları - Resim: 1

Gece yarısı pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte motorin fiyatları Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde 90 TL psikolojik barajını aşarken, benzin 80 TL seviyesine yaklaştı.

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Akaryakıtta tarihi zam pompaya yansıdı! Motorin 90 TL'yi aştı: İşte 4 Eylül güncel benzin ve mazot fiyatları - Resim: 2

TARİHİ REKOR GELDİ: İSTANBUL'DA MAZOT 88 LİRAYI GEÇTİ

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Akaryakıtta tarihi zam pompaya yansıdı! Motorin 90 TL'yi aştı: İşte 4 Eylül güncel benzin ve mazot fiyatları - Resim: 3

Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarındaki artış ve döviz kuru etkisiyle gelen zamlar, pompa satış rakamlarını tarihi zirveye taşıdı:

Benzine Artış: Benzinin litre fiyatında ortalama 2,48 - 2,57 TL bandında artış uygulandı.
Motorinde Dev Sıçrama: Motorinin litre satış fiyatına tek seferde 7,72 - 7,79 TL düzeyinde devasa bir artış yansıtıldı.
Büyükşehirlerde 90 TL Sınırı: Yapılan ayarlamayla başkent Ankara ve İzmir'de motorin 90 TL seviyesinin üzerine yerleşti.

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Akaryakıtta tarihi zam pompaya yansıdı! Motorin 90 TL'yi aştı: İşte 4 Eylül güncel benzin ve mazot fiyatları - Resim: 4

4 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

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Akaryakıtta tarihi zam pompaya yansıdı! Motorin 90 TL'yi aştı: İşte 4 Eylül güncel benzin ve mazot fiyatları - Resim: 5

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 76,92 TL
Motorin: 88,89 TL
LPG: 34,99 TL

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Akaryakıtta tarihi zam pompaya yansıdı! Motorin 90 TL'yi aştı: İşte 4 Eylül güncel benzin ve mazot fiyatları - Resim: 6

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 76,78 TL
Motorin: 88,75 TL
LPG: 34,39 TL

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Akaryakıtta tarihi zam pompaya yansıdı! Motorin 90 TL'yi aştı: İşte 4 Eylül güncel benzin ve mazot fiyatları - Resim: 7

Ankara

Benzin: 77,89 TL
Motorin: 90,02 TL
LPG: 35,09 TL

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Akaryakıtta tarihi zam pompaya yansıdı! Motorin 90 TL'yi aştı: İşte 4 Eylül güncel benzin ve mazot fiyatları - Resim: 8

İzmir

Benzin: 77,17 TL
Motorin: 90,29 TL
LPG: 34,99 TL

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Akaryakıtta tarihi zam pompaya yansıdı! Motorin 90 TL'yi aştı: İşte 4 Eylül güncel benzin ve mazot fiyatları - Resim: 9
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