Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda, 13 bin bayide yarın itibarıyla fiyatlar güncellenecek.

Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor
Editör: Mert Sagit
Son Güncelleme:

EPDK'nın Kurul kararına göre, yarın itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.

Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

"KALİTE İZLEMESİ ARALIKSIZ OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR"

Açıklamada, tüketici nezdindeki belirsizliklerin önüne geçilmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı karara ilişkin, "Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

EPDK, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebildiğini belirterek, bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.

Fuhşa zorlanan 17 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli tutuklandıFuhşa zorlanan 17 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli tutuklandıYurt
# akaryakıt
Çok Okunanlar
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul'u uyardı! O tarihte...
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul'u uyardı! O tarihte...
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için deprem uyarısı: "Korkudan midemiz ağzımızda"
Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için deprem uyarısı: "Korkudan midemiz ağzımızda"
Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?
Dolar yıl sonu kaç TL olacak? Ünlü bankadan dikkat çeken rakam
Dolar yıl sonu kaç TL olacak? Ünlü bankadan dikkat çeken rakam
Öne Çıkanlar Büyük Felaket "Nekbe": İsrail katliamının tarihçesi | Filistin nasıl adım adım işgal edildi? Büyük Felaket "Nekbe": İsrail katliamının tarihçesi | Filistin nasıl adım adım işgal edildi? Futbolda 2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemleri belli oldu Futbolda 2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemleri belli oldu