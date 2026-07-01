Akaryakıtta Temmuz Ayı tarifesi belli oldu! 1 Temmuz benzin ve motorin fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz Rafineri Fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri Satış Fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşuyor. Bu paralelde akaryakıt fiyatları illere, ilçelere ve bayilere göre ufak kuruş farklarıyla değişiklik gösterebiliyor.