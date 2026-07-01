Akaryakıtta Temmuz Ayı tarifesi belli oldu! 1 Temmuz benzin ve motorin fiyatları

Global piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar, iç piyasada döviz kurunun seyri ve peş peşe gelen ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) düzenlemeleri, akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta Temmuz Ayı tarifesi belli oldu! 1 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 1

Temmuz ayının ilk gününde seyahate çıkacak, lojistik sektöründe faaliyet gösteren ve depolarını doldurmak isteyen milyonlarca sürücü arama motorlarında "Bugün akaryakıta indirim veya zam var mı?", "Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

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Akaryakıtta Temmuz Ayı tarifesi belli oldu! 1 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 2

İşte 1 TEMMUZ 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de serbest piyasada geçerli olan güncel akaryakıt satış fiyatları:

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Akaryakıtta Temmuz Ayı tarifesi belli oldu! 1 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 3

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Dağıtım şirketleri ve istasyonlar bazında ufak değişiklikler göstermekle birlikte, üç büyük ildeki resmi litre fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62.29 TL
Motorin (Mazot): 64.57 TL
LPG (Otogaz): 31.99 TL

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Akaryakıtta Temmuz Ayı tarifesi belli oldu! 1 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 4

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62.11 TL
Motorin (Mazot): 64.39 TL
LPG (Otogaz): 31.39 TL

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Akaryakıtta Temmuz Ayı tarifesi belli oldu! 1 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 5

Ankara
Benzin: 63.23 TL
Motorin (Mazot): 65.64 TL
LPG (Otogaz): 31.97 TL

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Akaryakıtta Temmuz Ayı tarifesi belli oldu! 1 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 6

İzmir
Benzin: 63.50 TL
Motorin (Mazot): 65.92 TL
LPG (Otogaz): 31.79 TL

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Akaryakıtta Temmuz Ayı tarifesi belli oldu! 1 Temmuz benzin ve motorin fiyatları - Resim: 7

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz Rafineri Fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri Satış Fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşuyor. Bu paralelde akaryakıt fiyatları illere, ilçelere ve bayilere göre ufak kuruş farklarıyla değişiklik gösterebiliyor.

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