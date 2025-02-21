Akaryakıtta yeni fiyatlar açıklandı! Benzin, Motorin ve LPG ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Cuma günü itibarıyla güncellenen benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yeni hafta öncesinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncellemeler netleşti.
YENİ FİYATLAR KAPIDA: CEBİMİZİ NE BEKLİYOR?
Ocak ayından bu yana akaryakıtta zam üstüne zam geldi.
16 Ocak 2025'te motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı.
En son ise 5 Şubat itibarıyla geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 10 kuruş zam gelmişti.
İşte 21 Şubat'ta İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46.43 TL/LT
Motorin: 46.56 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46.27 TL/LT
Motorin: 46.44 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.97 TL/LT
Motorin: 47.26 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 47.35 TL/LT
Motorin: 47.63 TL/LT
LPG: 27.34 TL/LT