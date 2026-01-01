Akaryakıtta yeni yıl zammı: 1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara vergi artışı eklendi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında beklenen artış gerçekleşti. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası pompaya yansıyan o rakamlar...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Piyasaların yakından takip ettiği bu değişimlere vergi düzenlemeleri de eklendi. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.
Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıt grubu ürünlerinde artışa gidildi. Yapılan düzenleme sonucunda benzin ve motorin fiyatları zamlandı.
ÖTV ARTIŞI POMPAYA YANSIDI
Fiyat artışının detayları netleşti. Motorin ve benzinde maktu ÖTV "yüzde 6,95" oranında arttı. Bu vergi düzenlemesi fiyatlara doğrudan yansıdı. Gerçekleşen artışla birlikte benzinde "1,16 TL", motorinde ise "1,08 TL" artış oldu.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.15 TL
Motorin: 54.46 TL
LPG: 29.03 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52.94 TL
Motorin: 54.25 TL
LPG: 28.40 TL
Ankara:
Benzin: 53.97 TL
Motorin: 55.43 TL
LPG: 28.92 TL
İzmir:
Benzin: 54.30 TL
Motorin: 55.76 TL
LPG: 28.85 TL