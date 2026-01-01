Akaryakıtta yeni yıl zammı: 1 Ocak güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Piyasaların yakından takip ettiği bu değişimlere vergi düzenlemeleri de eklendi. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.