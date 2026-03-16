Akaryakıtta yeni zam var mı? İşte 16 Mart benzin ve motorin fiyatları
Brent petroldeki sert yükseliş ve Orta Doğu’daki gerilim akaryakıt piyasasını yeniden gündemin merkezine taşıdı. Yeni haftanın ilk gününde benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olup olmadığı araştırılırken, 16 Mart 2026 itibarıyla pompaya yansıyan son rakamlar da netleşti.
AKARYAKITA YENİ ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
16 Mart itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik yapılmadı.
Son olarak 14 Mart gecesi yapılan fiyat güncellemesiyle
benzine 0,55 TL
motorine 0,96 TL zam uygulanmıştı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 61,41 TL
Motorin litre fiyatı: 65,91 TL
LPG litre fiyatı: 30,29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 61,26 TL
Motorin litre fiyatı: 65,76 TL
LPG litre fiyatı: 29,69 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62,38 TL
Motorin litre fiyatı: 67,03 TL
LPG litre fiyatı: 30,17 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Brent petrolün 110-120 dolar bandına yönelmesi ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Bu nedenle piyasada gözler önümüzdeki günlerde yeni bir fiyat değişikliği olup olmayacağına çevrilmiş durumda.