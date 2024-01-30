Akaryakıtta zam dalgası

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru dinmiyor. Bugün motorin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti. 24 saat geçmeden motorine 1 lira 40 kuruş, benzine 2 lira zam gelmesi öngörülüyor. Vatandaş ise peş peşe yapılan zamlara tepkili.

Editör: Sinem Yıldarı
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1 lira 38 kuruşluk zamla İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükseldi. Benzin fiyatları ise zamların ardından İstanbul’da 38,30 TL'ye Ankara’da 39,04 TL'ye İzmir’de 39,25 TL'ye yükseldi.

Zamların üzerinden 24 saat geçmedi. Bu gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 40 kuruş, benzine ise 2 lira zam yapılması öngörülüyor.

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# akaryakıt zammı
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