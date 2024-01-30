Akaryakıtta zam dalgası

1 lira 38 kuruşluk zamla İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükseldi. Benzin fiyatları ise zamların ardından İstanbul’da 38,30 TL'ye Ankara’da 39,04 TL'ye İzmir’de 39,25 TL'ye yükseldi.

Zamların üzerinden 24 saat geçmedi. Bu gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 40 kuruş, benzine ise 2 lira zam yapılması öngörülüyor.