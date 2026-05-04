Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi? İşte il il pompa fiyatları

4 Mayıs itibarıyla akaryakıt fiyatları sorgulanmaya başlandı. Döviz kurundaki hareketlilik, petrol piyasasındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

POMPADA SON DURUM: İL İL AKARYAKIT FİYATLARI

Piyasalardaki yön arayışı sürerken, 4 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatları şu şekilde listeleniyor:

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 63,65 TL
Motorin: 71,63 TL
LPG: 34,99 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin: 63,70 TL
Motorin: 72,12 TL
LPG: 34,39 TL

ANKARA

Benzin: 64,63 TL
Motorin: 72,74 TL
LPG: 34,87 TL

İZMİR

Benzin: 64,96 TL
Motorin: 73,05 TL
LPG: 35,06 TL

Sektör temsilcileri, yeni bir indirim ya da zam kararı için petrol fiyatlarının küresel seyrinin ve bölgeden gelecek jeopolitik haberlerin belirleyici olacağını vurguluyor.

