Akaryakıtta zam mı geldi? 13 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 13 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıtta zam mı geldi? 13 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıtta zam mı geldi? 13 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 2

 Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 40 kuruş zam yapılacağı bilgisi verildi.

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Akaryakıtta zam mı geldi? 13 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 3

İşte 13 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıtta zam mı geldi? 13 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 43.41 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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Akaryakıtta zam mı geldi? 13 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

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Akaryakıtta zam mı geldi? 13 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.96 TL

Motorin litre fiyatı: 46.09 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

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Akaryakıtta zam mı geldi? 13 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 44.33 TL

Motorin litre fiyatı: 46.46 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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