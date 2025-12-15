Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? 15 Aralık 2025 akaryakıt fiyatlarında son durum

Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yakından takip ediliyor.