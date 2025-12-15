Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? 15 Aralık 2025 akaryakıt fiyatlarında son durum
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve dövizdeki hareketlilik yakıt fiyatlarını gündemde tutarken, sürücüler büyük şehirlerdeki güncel fiyatları yakından izliyor. Peki 15 Aralık 2025'te akaryakıtta zam ya da indirim var mı? İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisini sürdürüyor.
Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yakından takip ediliyor.
İşte 15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.34 TL
Motorin litre fiyatı: 52.95 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.51 TL
Motorin litre fiyatı: 53.12 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.35 TL
Motorin litre fiyatı: 54.13 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.71 TL
Motorin litre fiyatı: 54.49 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL